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Van Bahçesaray'da 19 Mayıs kutlamaları için provada sona gelindi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, spor salonunda gerçekleştirecekleri gösterilerin provasını yaptı. Müdür Yardımcısı Şahin, öğrencilerin hazırlıklarının eğlenceli geçtiğini belirtti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları sürüyor.

İlçedeki spor salonunda bir araya gelen Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenler, 19 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri gösterilerin provasını yaptı.

Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yunus Emre Şahin, öğrencilerin 19 Mayıs'a en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Şahin, "Lise olarak kutlamalara ev sahipliği yapıyoruz. Programdan önce provalarımızı yaptık. Hazırlıklarımız eğlenceli geçiyor. Öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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