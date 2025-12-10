Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Ergani'de temaslarda bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ergani ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, ilçedeki temasları kapsamında Kaymakam Nurbaki Yalçın'ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılay ile Ergani Spor Kulübünün tahsis talebinde bulunduğu bina ve alanlarda inceleme yapan Zorluoğlu, daha sonra yapımı devam eden Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatını ziyaret ederek, ilgililerden gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne geçen Zorluoğlu, hastanede sunulan hizmetlerin kalitesini, hasta kabul süreçlerini ve genel hijyen koşullarını inceledi.

Zorluoğlu, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

Zorluoğlu, ziyaretlerinde ilçe protokolü eşlik etti.