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Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek gençlik hizmetleri, spor yatırımları ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, İl Müdürü Hasan Kalın ve kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyarette, il genelinde yürütülen gençlik hizmetleri, spor yatırımları, tesislerin durumu ve devam eden projelere ilişkin bilgi verildi.

İl Müdürü Kalın'dan kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Yılmaz, gençlerin her alanda desteklenmesinin ve sporun yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Vali Yılmaz, özveriyle görev yapan tüm personele çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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