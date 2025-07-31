Vali Yiğitbaşı, Trafik Kazası Sonrası Yatağa Bağımlı Zafer Altınışık'ı Ziyaret Etti
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Zafer Altınışık'ı ziyaret ederek ona Beşiktaş forması hediye etti. Altınışık, ziyareti ve hediyeyi takdirle karşıladı.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, geçirdiği trafik kazası sonrası 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Zafer Altınışık'ı ziyaret etti.
Ziyarette, Vali Yiğitbaşı, Kızılören ilçesinde yaşayan Altınışık'a Beşiktaş forması hediye etti.
Altınışık, Vali Yiğitbaşı'na ziyaret ve forma için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel