Vali Turan Ergün, Balıkçılarla Denize Açıldı

Artvin Valisi Turan Ergün, denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılarla denize açıldı.

Hopa Balıkçı Barınağı'ndaki törenin ardından balıkçı teknesiyle denize açılan Ergün, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Balıkçılarla denize ağ atan Ergün, mezgit ve barbun avladı.

Vali Ergün'e, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ile Hopa Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Serkan Aksoy da eşlik etti.