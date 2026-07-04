Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadı etkinliğinde çiftçilerle buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kavakdere köyünde düzenlenen buğday hasadı etkinliğinde çiftçilerle bir araya gelerek anız yangını riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, buğday hasadı etkinliğine katıldı.
Vali Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca ile birlikte Kavakdere köyündeki etkinlikte çiftçilerle bir araya geldi.
Hasat döneminin başlamasıyla birlikte artan anız yangını riskine dikkati çeken Vali Turan, üreticilere ve vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulundu.
Toprağı, ekili tarım alanlarını ve ormanları korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Turan, küçük ihmallerin telafisi güç büyük felaketlere yol açabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran