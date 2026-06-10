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Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük'te pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük'te pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesindeki Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesindeki Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette esnaf ve vatandaşla sohbet eden Sözer, kente ve ilçeye ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Vali Sözer, daha sonra esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.

Ziyaretinde Sözer'e, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de eşlik etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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