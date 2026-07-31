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Vali Sezer buğday satış seansına katıldı

Vali Sezer buğday satış seansına katıldı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası’nda düzenlenen buğday satış seansına katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen buğday satış seansına katıldı.

Seansı üreticilerle birlikte takip eden Sezer, yeni hasat dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl hububat üretiminde ortalama verimin arttığını belirten Sezer, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli ve hayırlı olmasını dileyen Sezer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerin gösterdiği gayretin önemli olduğunu ifade etti.

Seans, üreticiler ve borsa yetkililerinin değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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