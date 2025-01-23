Vali Hayrettin Çiçek, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiçek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafına oy veren Çiçek, "Spor"da Piero Cruciatti'nin "Yansıma" adlı karesini seçti.

Vali Çiçek, "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Özgür Suriye"de ise Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğraflarını tercih etti.

Ardahan Valisi Çiçek, 5 kategoride de çok anlamlı ve güzel çalışmalar olduğunu söyledi.

Fotoğrafların kendisini geçmişe götürdüğünü belirten Çiçek, "Hakikaten seçerken zorlandım çünkü hepsi birbirinden anlamlı ve güzel. Bu ikinci yılım, AA'nın karelerini seçiyorum. Kareler geçen yıl olduğu gibi bu yıla da damga vurmuş. AA, bu manada çok büyük emek veriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.