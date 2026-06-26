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Amasya Valisi Bakan, kiraz hasadına katıldı

Amasya Valisi Bakan, kiraz hasadına katıldı
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Amasya Valisi Önder Bakan, Yıkılgan köyünde kiraz hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi, tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, merkeze bağlı Yıkılgan köyünü ziyaret ederek kiraz hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Hasat programına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, Ak Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan Vali Bakan, üreticilerle birlikte kiraz toplayarak çiftçilerin emeklerine ortak oldu.

Hasat süreci ve üretim faaliyetleri hakkında üreticilerden bilgi alan Vali Bakan, Amasya kirazının kentin tarımsal değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Üreticilerle sohbet eden Vali Bakan, çiftçilerin talep ve beklentilerini dinleyerek tarımsal üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Vali Bakan, yaptığı değerlendirmede, "Hasadımız bereketli olsun. Yıkılgan köyümüzde coğrafi işaretli Amasya kirazımızın hasadını gerçekleştirdik. Alın teri ve emekleriyle bahçelerini, tarlalarını işleyen üreticilerimize bol kazançlı, bereketli bir sezon temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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