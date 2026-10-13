Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 çeltik alımları elektronik sistemle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 yılı yeni sezon çeltik alımları başladı.

Borsadan yapılan açıklamada, çeltik alım işlemlerinin elektronik satış sistemi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Alım sürecinde ürünlerin rutubet, randıman ve tane ağırlığı değerlerinin dikkate alınarak ölçüm ve değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, üreticilerin ürün bedellerinin aynı gün içerisinde ödendiği ifade edildi.

Uzunköprü Ticaret Borsası, uygulamayla üretici ve üyelerin güvenilir, şeffaf ve hızlı bir ticaret ortamında buluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: AA