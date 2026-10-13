Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 çeltik alımları elektronik sistemle başladı

Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 çeltik alımları elektronik sistemle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 yılı yeni sezon çeltik alımları başladı. Alımlar elektronik satış sistemi üzerinden yapılırken rutubet, randıman ve tane ağırlığı dikkate alınıyor, üreticilerin ürün bedelleri aynı gün ödeniyor.
Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 yılı yeni sezon çeltik alımları başladı.
Borsadan yapılan açıklamada, çeltik alım işlemlerinin elektronik satış sistemi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Alım sürecinde ürünlerin rutubet, randıman ve tane ağırlığı değerlerinin dikkate alınarak ölçüm ve değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, üreticilerin ürün bedellerinin aynı gün içerisinde ödendiği ifade edildi.
Uzunköprü Ticaret Borsası, uygulamayla üretici ve üyelerin güvenilir, şeffaf ve hızlı bir ticaret ortamında buluşturulmasının amaçlandığını belirtti.