Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firma yetkililerini kabul ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, çevreye duyarlı ilk fabrikanın haziran ayında inşaatına başlanacağı belirtildi.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firma yetkililerini kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Köken, ziyarette altyapı çalışmalarında gelinen aşamalarla ilgili bilgi verdi.

Köken, çevreye duyarlı ilk fabrika için haziran ayında çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Ziyarette Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de yer aldı.

Ülkü Ocakları'ndan iftar programı

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı üniversite öğrencilerine iftar programı düzenledi.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkan Cihan Çetin, yaptığı yazılı açıklamada Trakya Üniversitesi öğrencilerine yönelik kentteki bir tesiste iftar programı düzenlediklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerine destek olmaya devam edeceklerini aktaran Çetin, programa katılan öğrencilere teşekkür etti.

Edirne Fen Lisesinde iftar programı düzenlendi

Edirne Fen Lisesinin yemekhanesinde iftar programı gerçekleşti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada okulda düzenlene iftar programının çok değerli olduğunu belirtti.

Öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldiklerini aktaran Şentürk, programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
