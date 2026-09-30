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Uzunköprü'de okul sporları toplantısında 1112 lisanslı öğrenciden söz edildi

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Uzunköprü'de okul sporları ve mahalle ligi için bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda 2026-2027 eğitim yılında planlanan turnuvalar ve iş birlikleri ele alındı; geçen yıl Okul Sporları'nda 1112, Mahalle Ligi'nde 494 öğrencinin yer aldığı belirtildi.

Uzunköprü ilçesinde Okul Sporları ve Mahalle Ligi Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yakut, Şube Müdürü Abdullah Deniz, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında düzenlenmesi planlanan turnuvalar, sportif faaliyetler, saha organizasyonları ve kurumlar arası iş birliği çalışmaları ele alındı.

Geçen eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda, Okul Sporları kapsamında 1112 lisanslı öğrencinin müsabakalara katıldığı, Mahalle Ligi Projesi kapsamında ise 494 öğrencinin sportif etkinliklerde yer aldığı belirtildi.

Yeni eğitim öğretim yılında daha fazla öğrencinin sportif faaliyetlere katılımının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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