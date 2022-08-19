Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçına doğru
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Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek.
Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Usyk ve Joshua halka açık olarak tartıya çıktı.
Kaynak: AA / Matchroom Boxing - Güncel