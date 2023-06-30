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Üst Düzey Çinli Diplomat, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Bir Araya Geldi

Üst Düzey Çinli Diplomat, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Bir Araya Geldi

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BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ile bir araya geldi, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ile bir araya geldi, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Koruyucu Aile Günü Pekin Güncel Haberler

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