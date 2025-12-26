Haberler

Uşak'ta tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Uşak'ta yapılan tefecilik operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında ise 58 milyon liralık işlem olduğu tespit edildi.

Uşak'ta tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, toplamda 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede ise 58 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
