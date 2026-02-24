Haberler

Uşak'ta taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı ele geçirildi

Güncelleme:
Uşak'ta düzenlenen operasyonda, taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı ele geçirildi. Depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda zeytinyağına el konulurken, sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıkadem Mahallesi'ndeki bir depo ile kent merkezindeki iş yerine operasyon düzenledi.

Her iki adresteki aramalarda taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı bulundu.

Zeytinyağına el konuldu, sahibi E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Haberler.com
500

