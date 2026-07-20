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Ordu'da çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcudan iki küpe çalan iki kadın, çaldıkları altınları başka bir kuyumcuya satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcudan çaldıkları altınları başka bir kuyumcuya satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi giren Deniz G. ve Serap G, iş yerindeki ziynet eşyalarını incelemeye başladı.

Şüpheliler, kuyumcudan farklı modeller çıkarmasını istedi. Ürünleri inceledikleri sırada iş yeri sahibinin dikkatinin dağılmasından yararlanan kadınlar, iki küpeyi alarak iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra ürünlerde eksiklik olduğunu fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde küpelerin çalındığını tespit eden iş yeri sahibi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve çevredeki kuyumculara bildirdi.

Şüpheliler, daha sonra Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'ndeki başka bir kuyumcuda çaldıkları küpeleri satmaya çalıştı. Kuyumcu tarafından teşhis edilen şüpheliler, polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 şüpheliyi kuyumcuda yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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