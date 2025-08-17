Ünye'de Ağıdere Mahallesi'nde 1,6 Kilometrelik Yol Sıcak Asfaltla Kaplandı

Ünye'de Ağıdere Mahallesi'nde 1,6 Kilometrelik Yol Sıcak Asfaltla Kaplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesine bağlı Ağıdere Mahallesi'nde 1,6 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların ulaşım konforunu artırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesine bağlı Ağıdere Mahallesi'nde 1,6 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mahalle ve grup yollarında asfalt çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ünye'nin uzak mahallerinden olan Ağıdere Mahallesinde çalışma yapan ekipler, vatandaşın sıcak havada tozdan, yağmurlu havada ise çamurdan mağduriyet yaşadığı 1,6 kilometrelik güzergahı asfalt konforu ile buluşturdu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, güzergahı vatandaşların hizmetine sundu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.