Ünipersen: "Memurlara Kira Yardımı Sözü Verildi; Ancak Gerçekleştirilmedi. Memurlar Kendi Çalıştıkları Kurumun Bahçesine Çadır mı Kursun?"

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "2023 yılı seçimleri öncesinde memurlara kira yardımı sözü verildi; ancak gerçekleştirilmedi. Memurlar kendi çalıştıkları kurumun bahçesine çadır mı kursun? Memurlar konut ve kira fiyatlarına çok fazla harcama yaptığı için gıdaya her ay daha az tutarda gelir ayırmak zorunda kalıyor. Bu ne demek oluyor? Çocuğuna yeterli besini alamayacak seviyeye gelmiş oluyor" dedi.

8. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve ardından alınan Hakem Heyeti kararlarına tepki gösteren ÜNİPERSEN, memur maaşlarına ek zam talebiyle TÜİK önünde başlattığı eylemin üçüncü haftasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜİK verileriyle hazırlanmış alışveriş sepeti ile kendi oluşturdukları alışveriş sepetini getirerek gıda enflasyonunu karşılaştıran ÜNİPERSEN, beton formundaki labutların üzerine "Eğitim Giderleri", "Ev Kirası" ve "Faturalar" yazarak, giderlerin ağırlıklarına dikkati çekti.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı konuşmada son yedi yıldır memur maaşlarına TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının üzerinde bir artış yapılmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde memur adına herhangi bir kazanım elde edilemeyeceğini bildiğimiz için en başından itibaren açık bir şekilde şunu ifade ettik: 'Eğer memura bir kazanım sağlanamıyorsa, en azından Hakem Heyeti'ne üye gönderilmeli ve süreç hakeme taşınmamalıdır.' Ancak yetkili sendika ile onun hemen yanında yer alan; kazanım elde edildiğinde bunu sahiplenen, olumsuz bir sonuç ortaya çıktığında ise 'biz yetkili değiliz' diyerek sorumluluktan kaçan diğer sendikanın Hakem Heyeti'ne üye göndermesi nedeniyle, maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi 2026 ve 2027 yıllarında memurun maaş artışlarını, mali ve özlük haklarını belirleme konusunda yetkili kılınmamıştır."

TBMM'nin 1 Ekim'den bu yana memur maaşları ile ilgili düzenlemeye gitmediğini belirten Güzel, "Aralık ayı dışında, bütçe görüşmeleri sırasında komisyonda; kariyer uzmanlarına ve üst düzey bürokratlara 30 bin lira ile 55 bin lira arasında değişen ek zam teklifi kabul edilmiştir. Ancak bu teklif, tüm kamu çalışanlarının tepkisi üzerine geri çekilmek zorunda kalınmıştır. Geri çekilirken şu ifade kullanılmıştır: 'Bu teklif yeterli değildir. Kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Kapsamı genişletilerek yeniden Meclis'e getirilecektir.' Ayın 5'inde TÜİK verileri açıklanacak, 2025 yılı enflasyon oranları ilan edilecek ve 2026 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak artış netleşmiş olacaktır. Buna rağmen ne siyaset kurumundan, ne TBMM'den ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemiştir."

Güzel, hazırladıkları alışveriş sepetlerinin amacının, TÜİK tarafından belirlenen fiyatların memurun alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını göstermek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"TÜİK artık hangi marketleri kullandığını bir an önce açıklamalıdır. Memurlar da buna göre o marketlerden alışveriş yapabilsin. Memurun sepetinde de aynı ürünler var; ancak fiyatları farklı. Fiyatlar farklı olmasa, biz markete gittiğimizde TÜİK'in belirlemiş olduğu fiyatlara göre alım gücümüz düşmeyeceği için, bir ay önce hangi ürünleri alabiliyorsak, bir yıl önce hangi ürünleri alabiliyorsak biz aynı ürünleri alabilmemiz gerekiyor. Ama son birkaç yıldır özellikle maalesef bunu yapamıyoruz. Memurun marketten karşılaştığı fiyatlar ile TÜİK'in belirlediği enflasyon oranı veya fiyatlardaki artışlar birbiriyle uyuşmuyor."

"Bu ne demek oluyor? Çocuğuna yeterli besini alamayacak seviyeye gelmiş gelmesi anlamına geliyor"

Güzel, derledikleri kira, gıda ve eğitim harcamalarını değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Memur 49 bin 261 lira maaş alırken, maaşının 28 bin 416 lirasını kiraya öderse geriye 20 bin 200 lira gibi kalıyor. Daha elektrik faturasından doğalgaz faturasına kadar diğer ürünler var. 2023 yılı seçimleri öncesinde memurlara kira yardımı sözü verildi; ancak gerçekleştirilmedi. Memurlar kendi çalıştıkları kurumun bahçesine çadır mı kursun? Çünkü özellikle 2024 ve 2025 yıllarında memurların en fazla zorlandığı konut fiyatları, kira fiyatları. Bu konut ve kira fiyatlarına çok fazla harcama yaptığı için gıdaya her her ay daha az miktarda, daha az tutarda gelirini ayırmak zorunda kalıyor. Bu ne demek oluyor? Çocuğuna yeterli besini alamayacak seviyeye gelmiş gelmesi anlamına geliyor.

Eğitim harcamalarında yüzde 65 artış var. Bu eğitim ödemelerinin içine hem okul fiyatları hem eğitimle ilgili diğer ödemeleri katıyoruz. Bunlar yüzde 65 artmış. Kira yüzde 50 artmış, ama memur maaşına gelindiğinde yüzde 32 üzerinden bir artış yapılıyor. Ama memur maalesef bu bütçeleri ayırmak, çocuğunun eğitim giderlerini karşılamak ve konuta belli bir ücreti ödemek zorunda. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da 'artık burada geçim sağlayamıyorum, en iyisi memleketime gideyim' deme şansı da yok. Orada en azından babamdan, atamdan kalan evde otururum, kira ödemem deme şansı da yok. Özellikle üniversite idari personeli çakılı kadro olarak biliniyor; rektörün muvafakatı olmadığı sürece yan odaya bile geçemiyorsun."

Güzel, memura refah payı ödenmesi gerektiğini belirtti. Açıklamanın ardından sendika üyeleri, getirdikleri alışveriş sepetindeki ayvayı yiyerek, "Memur bu saatten sonra en fazla ayvayı yiyebilir" dedi.