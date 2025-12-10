UNICEF, çocuklar için hayat kurtarıcı hizmetlere acil yatırım yapılması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küresel insani ihtiyaçların yeni boyutlara ulaşmasıyla çocuklar için hayat kurtarıcı hizmetlere 2026'da 7,66 milyar dolar acil yatırım yapılması çağrısında bulundu.

UNICEF, resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, artan çatışmalar, açlık, fon kesintileri ve çöken temel hizmetlerin, çocuklara yönelik insani yardım ihtiyaçlarını dünya çapında aşırı seviyelere çıkardığı belirtilerek, "UNICEF'in 2026 Çocuklar İçin İnsani Eylem (HAC) çağrısı bugün başlatılırken, gelecek yıl 133 ülke ve bölgede 73 milyon çocuğa hayat kurtarıcı yardım sağlamak için acilen 7,66 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyuluyor." ifadesi kullanıldı.

Her bölgede, çocukların ölçek ve karmaşıklık açısından büyüyen krizlerle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, tırmanan çatışmaların kitlesel yer değiştirmelere yol açtığına ve çocukları şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerde ciddi ihlallere maruz bıraktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, küresel insani yardım fonlamalarının bu yıl "dramatik bir şekilde" kötüleştiği vurgulanarak, kesintilerin, UNICEF'in acil ihtiyaç içindeki milyonlarca çocuğa ulaşma yeteneğini sınırladığı kaydedildi.

Sadece UNICEF'in 2025 beslenme programlarında yüzde 72'lik fon açığı oluştuğu aktarılan açıklamada, bunun öncelik verilen 20 ülkede kesintilere yol açtığı ve yardım için hedeflenen 42 milyondan fazla kadın ve çocuk sayısını 27 milyondan daha az rakamlara düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Ciddi fon yetersizlikleri, UNICEF'in hayat kurtaran programlarını büyük bir baskı altına sokuyor. Operasyonlarımız genelinde ön saflardaki ekipler çocuklar arasında tercih yapmak, hizmetleri azaltmak gibi imkansız kararlar almak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Russell, mevcut küresel fonlama krizinin, ihtiyaçların boyutu ile mevcut kaynaklar arasındaki büyüyen bir uçurumu yansıttığını belirterek, "UNICEF bu yeni gerçekliğe uyum sağlamaya çalışırken, çocuklar zaten azalan insani yardım bütçelerinin bedelini ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

2026 yılında dünyada 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyacağı uyarısında bulunulan açıklamada, hükümetlere ve kamu sektörü bağışçılarına, çocuklara yönelik yatırımları artırma ve erişimleri kolaylaştırma çağrısı yapıldı.