Haberler

UNICEF: 2026'da 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, dünya genelindeki çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik istikrarsızlıkların çocuklar üzerindeki etkilerini vurgulayarak, 2026'da 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma muhtaç olacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, dünyadaki çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin çocuklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğunu belirterek, 2026'da 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Russell, New York'taki BM Genel Merkezi'nde UNICEF'in ilk yıllık olağan toplantısında konuştu.

Şu anda dünyanın çok taraflı sistemin ve UNICEF'in önemli bir geçiş döneminde olduğunu belirten Russell, "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim geçici değil. Çocukların karşı karşıya kaldığı zorluklar çok büyük, giderek daha karmaşık, daha kısıtlayıcı ve daha kutuplaşmış hale geliyor." dedi.

Russell, geçen yıl çok taraflı sistemin geleceği ve uluslararası yardımlar konusunda zorluk yaşadıklarını dile getirerek, "Son 30 yılda çocuk sağlığı konusunda kayda değer ilerlemeye rağmen 2025, nesiller boyu süren ilerlemeyi tersine çevirerek, çocuk ölümlerinin arttığı bu yüzyıldaki ilk yıl olabilir." ifadesini kullandı.

UNICEF'in etkili, güvenilir şekilde özellikle krizden etkilenen ortamlarda yaşayan en kırılgan çocuklar için sonuç odaklı kalması gerektiğini vurgulayan Russell, çocuklar için küresel ortamın son derece zorlu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında"

Russell, çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin, çocuklar, aileler ve topluluklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğuna işaret ederek, "Bugün çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında. 2026 yılında 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Geçen yıl çocuklara karşı işlenen teyit edilmiş ağır ihlallerin en yüksek sayısına tanık olduklarını kaydeden Russell, ayrıca 2025 yılında iki kıtlığın aynı anda ilan edilmesiyle kıtlığın yeniden ortaya çıktığını, bunun benzeri görülmemiş ve son derece endişe verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Russell, "Resmi kıtlık ilanlarının ötesinde milyonlarca çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip ve yaşamı tehdit eden bir felaketin eşiğinde yaşıyor. İhtiyaçlar artarken, kaynakların azaldığını görüyoruz." dedi.

Ani ve şiddetli fon kesintilerinin insani yardım çalışanlarını öncelikleri konusunda imkansız seçimler yapmaya zorladığını anlatan Russell, bu durumun "geçici bir düşüş" olmadığı konusunda da uyardı.

Russell, BM Genel Sekreterliğinin BM80 reformları doğrultusunda stratejilerini geliştirdiklerini belirterek, bu dönemde mali baskılara rağmen UNICEF'in misyonuna düzenli kaynak sağlamayı sürdüren ülkelere de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Muhittin Böcek'le ilgili rekor hapis talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Su dolu temelin içine düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Biri 5 diğeri 6 yaşındaydı! İki kardeş birlikte ölüme gitti
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı