Ümraniye Yaz Spor Okulları Öğrencileri Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda

Ümraniye Belediyesinin Yaz Spor Okulları etkinlikleri kapsamında öğrenciler için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda öğrenciler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na bir gezi gerçekleştirdi. Doğayla iç içe bir gün geçiren öğrenciler, ormanda yürüyüş yaparak doğayı yakından tanıdı, hayvanların doğal yaşam alanlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Ormanya'da yer alan açık hava kütüphanesini de ziyaret eden öğrenciler, doğa içinde kitaplarla buluşmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler ayrıca, geniş serbest etkinlik alanlarında oyunlar oynadı ve çeşitli sosyal aktivitelerle eğlendi.