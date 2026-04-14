Haberler

Ümraniye'deki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Ümraniye'de, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi 1. Cadde'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve plastik üretimi yapılan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden takviye olarak itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri hafif yaralandı.

İtfaiye eri, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

