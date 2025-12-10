Haberler

Ümraniye'de 4 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının soba borularından çıktığı düşünülüyor, can kaybı veya yaralanma yok.

ÜMRANİYE'de tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 09: 40 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Soba borularından çıkan kıvılcımlardan dolayı başladığı düşünülen yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangını gören Ersin Balcı, "Binada soba kullanılıyor. İtfaiye ekiplerinin söylediğine göre bacalardan çıkan bir yangın oldu. Burası tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Yangında herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok' dedi.

Haberler.com
