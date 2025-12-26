Ümraniye Belediyesinden ilçedeki marketlere zabıta denetimi

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki zincir ve yerel marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki marketlerde sıklaştırılan denetimlerle vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak için çalışılıyor.

İlçedeki zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek ürünlerin satışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Denetimlerde, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama koşulları, hijyen standartları ile fiyat etiketleri gibi konular üzerinde duruluyor.

Özellikle vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek tarihi geçmiş ürünlere karşı hassasiyet gösteriliyor.

Ayrıca etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrol edilirken muhtemel fiyat oyunlarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen marketlere ise gerekli cezai işlemler uygulanıyor.