Ümraniye'de Kuyumcu Soygunu Girişiminde 5 Şüpheli Tutuklandı
Ümraniye'de kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin suç kayıtları bulunuyor ve olay güvenlik kameralarına da yansıdı.
Ümraniye'de, kuyumcuya silahla soygun girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yukarı Dudullu Necip Fazıl Bulvarı'nda, 5 Temmuz'da bir kuyumcuyu soyamadan kaçan silahlı ve maskeli şüphelilere ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu kimlikleri belirlenen N.Ç. (37), A.K. (20), İ.T. (19) ile Y.I. (22) ve B.Ö. (19) çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin Beykoz'da kaldıkları evin sahibi M.S. de (18) yakalandı.
Şüphelilerden N.Ç'nin 13 suç kaydı, A.K'nin 14 suç kaydı, aranması ve hakkında 1 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, İ.T, Y.I, B.Ö. ile ev sahibi M.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken N.Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Öte yandan silahlı soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.