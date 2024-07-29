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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü U-11 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı

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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımı, U-11 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Ahmet Çakmak 68 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Muhammed Müslümanoğlu 48 kiloda bronz madalya elde etti.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımı, U-11 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23-26 Temmuz'da Ordu'da düzenlenen turnuvada 460 sporcu mücadele etti.

Turnuvada, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımından Ahmet Çakmak 68 kiloda Türkiye şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.

Turnuvada 48 kiloda üçüncü olan Muhammed Müslümanoğlu ise bronz madalya elde etti.

Ümraniye'nin genç yetenekleri, böylece şampiyonayı 1 altın ve 1 bronz madalyayla kapattı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çakmak Ümraniye Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

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