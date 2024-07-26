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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor İşleri Müdürlüğü personeliyle voleybol oynadı

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek voleybol maçı yaptı. Yıldırım, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve spor faaliyetlerini destekleyeceklerini belirtti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor İşleri Müdürlüğü personeliyle voleybol oynadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde çalışanlarla bir araya geldi.

Yıldırım'ın, Spor İşleri Müdürlüğü personeliyle birlikte yaptığı voleybol maçı renkli görüntülere sahne olurken kıyasıya mücadele yaşandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücüne inandıklarını söyledi.

Belediye olarak spor faaliyetlerini destekleyeceklerini belirten Yıldırım, "Vatandaşlarımızın spor yapmasını teşvik etmeye devam edeceğiz. Bugünkü maçta da bu ruhu hep birlikte yaşadık. Bu tür etkinliklerle, çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberlik duygusu güçlenirken spora olan ilgiyi de artırmış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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