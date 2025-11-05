Umman ve İspanya Arasında Enerji ve Ekonomi İşbirliği İçin 6 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'in İspanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında Enerji, su kaynakları yönetimi, ekonomi, tarım-gıda, endüstri ve turizm konularında 6 mutabakat zaptı imzalandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, dün İspanya Kralı 6. Felipe ile akşam yemeğinde bir araya geldikten sonra bugün de Başbakan Pedro Sanchez ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da görüştü.

İspanya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Umman Sultanı'nın ziyareti vesilesiyle 6 mutabakat zaptı imzalandığı, diplomatik, resmi ve hizmet pasaportlarında Umman'a vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin uluslararası bir anlaşmanın kabul edildiği bildirildi.

İki ülke arasında sağlanan mutabakatlar arasında temiz enerji geçişi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimiyle ilgili konuların öne çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İspanya ve Umman temiz enerji geçişinde, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, enerji verimliliği ve akıllı şebekeler alanlarında işbirliklerini güçlendirmeyi, sıfır emisyonlu bir ekonomiye doğru ilerlemek için eğitim, araştırma ve bilgi transferini teşvik etmeyi kabul etti. Ayrıca her iki ülke, özellikle tuzdan arındırma, yeniden kullanım ve su verimliliği konularına odaklanarak, suyun yönetimi, geliştirilmesi ve korunmasında teknik ve bilimsel işbirliğini teşvik edecek."

İspanya ve Umman'ın ayrıca sanayi, tarım, enerji, altyapı, lojistik, teknoloji ve turizm gibi kilit sektörlerde yüksek ekonomik ve sosyal etkiye sahip alanlarda yatırımı teşvik etmenin yanı sıra tarım, hayvancılık, gıda güvenliği, ulaştırma, kültür, gençlik ve spor alanlarında işbirliğini geliştirme kararları aldığı ifade edildi.