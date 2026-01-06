Haberler

Ümit Özdağ'dan, Türkonfed Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile bir araya geldi.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret ederek TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ beraberindeki partili heyet ile birlikte, İstanbul Programı kapsamında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Özdağ ziyarette Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını havalara uçuracak açıklama
10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe

10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi