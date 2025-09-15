Haberler

Ümit Özdağ'dan A Milli Basketbol Takımı'na Kutlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, şampiyonluğu hak ettiklerini belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutlayarak, "24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yeniden final oynayan 12 Dev Adam sergiledikleri oyun, ortaya koydukları mücadele ve emekle şampiyonluğu hak etmişti. Turnuvayı ikinci olarak tamamlamış olsalar da tüm dünya şampiyonluğu hak eden bir Milli Takım izledi " ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından, "24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yeniden final oynayan 12 Dev Adam sergiledikleri oyun, ortaya koydukları mücadele ve emekle şampiyonluğu hak etmişti. Turnuvayı ikinci olarak tamamlamış olsalar da tüm dünya şampiyonluğu hak eden bir Milli Takım izledi. Tebrikler çocuklar" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
