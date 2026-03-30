Ankara-'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı Baybaşinlere operasyon / Haber eklendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de takip ettiği operasyonda, Avrupa'yı zehirleyen 'Baybaşin' suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ile EUROPOL iş birliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından 'Baybaşin' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, belirlenen şüpheliler yurt dışında bulundukları ülkelerde gözaltına alındı.

PARAYI GAYRİMENKULE YATIRMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran'ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

