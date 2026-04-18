Rize'de düzenlenen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" sona erdi

Rize ve Artvin Valiliği tarafından düzenlenen ilk Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, 160'a yakın seyahat acentesi ve 400'e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Fuar, Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sağladı.

Rize ve Artvin Valiliğince bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" sona erdi.

Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma hedefiyle Çay Çarşısı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen fuarda, 160'a yakın seyahat acentesi ve otel işletmecisi ile yerli ve yabancı 400'e yakın sektör temsilcisi bir araya geldi.

Fuarda katılımcılar, Kaçkar Dağları eteklerinde yürütülen turizm projeleri ve bölgedeki turizm faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, katılım düzeyi, kurulan işbirlikleri ve etkinlik içeriğiyle hem sektör temsilcileri hem de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Bölgenin turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımına katkı sağlaması hedeflenen fuar sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
CHP'li Gürsel Tekin dünyada tanınmayan ülkenin cumhurbaşkanını ağırladı

CHP'li Tekin tanınmayan ülkenin liderini ağırladı
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz