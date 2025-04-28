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Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Tamamlandı

Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Tamamlandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen festival, Girit ve Side kültürlerini buluşturdu. Üç gün süren etkinliklerde geleneksel yemekler ve sanat gösterileri yer aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen festival, Girit ve Side kültürlerini buluşturdu. Üç gün süren etkinliklerde, geleneksel yemekler tanıtıldı, dans ve müzik gösterileri sunuldu, söyleşiler ve film gösterimleri gerçekleştirildi.

Giritli ünlü şeflerin özel sunumlarının yanı sıra, Manavgat'ın coğrafi işaretli "altın susam"ı ile hazırlanan çivirdik gibi yerel lezzetler de katılımcılara ikram edildi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Girit ve Manavgat arasında yüzyıllardır süren kültürel bağların güçlendiğini ve bu tür etkinliklerin iki halkı daha da yakınlaştırdığını belirtti.

Festivalle, Side'nin tarihi dokusunda gastronomi ve lezzeti ön plana çıkararak hem yerel esnafı desteklemek hem de Manavgat'ın özgün değerlerini uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini aktaran Kara, " Gastronomi, kültürel bağlarımızı güçlendirmek adına önemli bir araç. Bu festivalle, Manavgat'ın mutfak mirasını dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, festivalin bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. Manavgat'ın, yalnızca doğasıyla değil, gastronomisiyle de ön plana çıkmaya başladığını anlatan Güngör, Manavgat'ın yöresel lezzetlerinin de festivalde ilgi gördüğünü bildirdi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise festivalde Manavgat zeytini ve zeytinyağını tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Festival sponsorlarından turizmci iş insanı Ali Güneş, kendisinin de Side'de doğan Giritli bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, festivalin kendisini çocukluğuna götürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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