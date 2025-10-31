Haberler

Uluslararası Erbil Maratonu'nda Binlerce Sporcu Yarıştı

Güncelleme:
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Erbil Maratonu'nda 44 ülkeden 4 bin 17 sporcu yer aldı. Maraton, uzun, orta ve kısa mesafe koşularıyla gerçekleşti. Erkekler uzun mesafede Henry Hart, kadınlar uzun mesafede ise Mehrzad Neccar birinci oldu.

Uluslararası Erbil Maratonu'nun 12'ncisi binlerce yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla Irak'ın Erbil kentinde gerçekleşti.

Maraton komitesinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında yer alan 44 ülkeden 4 bin 17 sporcu maratona katıldı.

Üç dalda yapılan maratonun uzun mesafesi 42 kilometre, orta mesafesi 12 kilometre ve kısa mesafesi de 2 kilometre olarak belirlendi.

Erbil'de çember şeklindeki 60'lık Cadde'nin turlamasından oluşan maratonun orta mesafeli koşusu bir tur, uzun mesafeli koşusu ise yaklaşık 4 tur olarak yapıldı.

Spor ve maraton deneyimine sahip 400 koşucunun katılımıyla sabah saatlerinde başlayan uzun mesafeli maratonda birincilik ipini, erkeklerde İngiliz atlet Henry Hart, 2 saat 32 dakikada bitirerek göğüsledi.

Uzun mesafeli maratonun kadınlar etabında ise İranlı atlet Mehrzad Neccar, 2 saat 37 dakikada maratonu tamamlayarak birinci oldu.

Orta mesafeli maratonun erkekler etabında Irak Süleymaniyeli atlet Yahya İbrahim, kadınlar etabında ise İranlı atlet Büşra Rauf birinciliği elde etti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Haberler.com
