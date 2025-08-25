Uluslararası Bocce Turnuvası Konya'da Gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Bocce Turnuvası gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bocce Sahası'nda 23-24 Ağustos'ta gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, İsviçre, Macaristan, Rusya, İngiltere, Romanya ve Fas'tan 36 takım ve 108 sporcunun katıldığı belirtildi.

Turnuvada, Mersin takımı birinci, Kahramankazan takımı ikinci, Konya takımı üçüncü oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.