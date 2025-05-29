Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Ulaştırma Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Ulaştırma Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrindeki Uluslararası Balkan Üniversitesi, Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalayarak yükseköğretim ve kamu sektörleri arasındaki ilişkileri güçlendirme hedefini benimsedi. Protokol, öğrencilere staj imkanları ve ortak araştırma projeleri sunmayı amaçlıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı.

IBU, işbirliği protokolü ile yükseköğretim ve kamu kurumları arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı.

Üsküp'teki bakanlık binasında düzenlenen törende, protokol, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Bakan Yardımcısı Kaltrina Zekolli Shaqiri tarafından imzalandı.

IBU, söz konusu protokolü, ülkede, bakanlık ile imzalayan ilk üniversite olurken, anlaşma kapsamında, ulaştırma ve kamu sektörleriyle ekonomik kalkınmanın ihtiyaçlarına uygun akademik programların geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde, öğrencilere yönelik staj imkanları, ortak araştırma projeleri ve uygulamalı öğrenme temelli eğitim modellerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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