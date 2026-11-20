Uluslararası aranan Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı, İçişleri Bakanlığı duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını bildirdi. Altınbaş'ın "Sermaye Piyasası Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından arandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, "Sermaye Piyasası Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından difüzyonla, uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakaladığını bildirdi
Kaynak: AA