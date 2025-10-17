Uluslararası Antalya Turizm Fuarı 2025 Ekim'de Gerçekleşecek

Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nın (ATF-2025 Türkiye ), bu yıl 22-24 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Muratpaşa ilçesindeki bir işletmede düzenlenen basın toplantısında, fuarın sadece bir etkinlik değil, Türkiye turizminin birlik ve sinerji platformu olduğunu belirtti.

Meral, Antalya'da büyük bir aile olarak kolaylıkları da zorlukları da birlikte yaşadıklarını, Antalya'nın bir açık hava müzesi olduğunu ve bu potansiyelin artık kentin dışına da taştığını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinden fuara katılım olacağını, otel temsilcilerinden tur operatörlerine kadar herkesin fuarda buluşacağını vurgulayan Meral, "Fuar yalnızca Türkiye için değil, dünya turizm sektörü açısından da önemli bir merkez haline geldi. Dünya turizm operatörlerini tek çatı altında bulabileceğiniz tek fuarız. Var olan pazarları bir araya getirdiğimiz gibi, gelişmelerine de katkı sağlıyoruz. Bu sayede hem zamandan hem ekonomiden tasarruf ediliyor. Türkiye'nin turizm ürünleri açısından en verimli bölgesi Antalya'dır ve biz bu potansiyeli dünyaya gösteriyoruz." diye konuştu.

Meral, ATF'nin resmi olarak uluslararası fuar statüsüne geldiğini, 100 ülkeden yaklaşık 2 bin seyahat acentesinin fuara geleceğini ifade etti.

Geçen yıl fuarı 30 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Meral, bu yıl sayının daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Ukrayna'dan gelen müşteri sayısının savaşa bağlı olarak azaldığını, savaş bitince yeniden artacağına inandığını kaydeden Meral, Antalya'nın turizm vizyonuna katkı sağlayan ATF25'in "Yüzde 100 Turizm" sloganıyla 22-24 Ekim'de ANFAŞ fuar merkezinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.