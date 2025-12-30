Haberler

ULUSKON 2026 vizyonunu Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu duyurdu

ULUSKON 2026 vizyonunu Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ULUSKON, 2026 hedeflerini kutlama yerine şehirden şehre yayılan ticaret diplomasisi girişimleriyle şekillendireceğini açıkladı. Afrika ile iş ağlarının güçlendirilmesi ve yerel üreticilerin uluslararası pazara dahil edilmesi ön planda.

ULUSKON, 2026 vizyonunu 'kutlama' odaklı bir program yerine; şehirden şehre yayılan ticaret diplomasisi girişimleri ve özellikle Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu açıkladı. Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya açmayı hedefleyen yaklaşım, protokol ziyaretlerinin ötesine geçerek, sahada gerçek ticari sonuçlara ulaşmayı amaçlıyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Ankara'dan Gaziantep'e, İzmir'den Mersin'e kadar birçok şehirde yerel üreticilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin uluslararası pazarlarla buluşmasına zemin hazırladıklarını açıklayan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON'un geliştirdiği 'şehir merkezli diplomasi modeli', büyük şehirlerle sınırlı kalmayan; Anadolu'nun her noktasını ticaret ağının aktörleri arasına dahil eden bir yapı oluşturdu" dedi.

Afrika kıtasının 2026 stratejisinde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Atasoy, sağlık, gıda, tarım, enerji, lojistik ve hizmet sektörlerinde geliştirilen temasların, yalnızca iş görüşmeleriyle değil, uzun vadeli ortaklık modelleriyle ilerlediğini vurguladı. Atasoy, ULUSKON'un, Afrika'yı yalnızca bir pazar değil, karşılıklı fayda üreten bir iş ortağı olarak konumlandırdığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin girişimcileri, KOBİ'leri ve üreticileri dünyanın her yerinde yer almak zorunda. Biz bu yolculukta protokolden çok sahadaki ihtiyacı dinleyen, yerel iş insanlarını masaya dahil eden bir diplomasi anlayışı benimsiyoruz. Afrika ile kurduğumuz ilişkiler de bu anlayışın en somut örneği."

ULUSKON'un 2026 hedefleri arasında; şehirler arası ticaret ağlarının dijital ortama taşınması, kadın girişimcilere yönelik yeni programların geliştirilmesi, Afrika ülkelerinde eğitim ve iş eşleştirme platformlarının yaygınlaştırılmasının yer aldığını kaydeden Atasoy, hem Türk işletmeleri hem de iş birliği yapılan ülkelerdeki girişimciler için sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasını planladıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı