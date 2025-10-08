Uludağ Kayak Merkezine İlk Kar Düştü
Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde karla karışık yağmura dönerken, akşam saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Gece boyunca aralıklarla kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
KAYAK MERKEZİNE İLK KAR TANELERİ DÜŞTÜ
Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/BURSA,
