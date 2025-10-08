Haberler

Uludağ Kayak Merkezine İlk Kar Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde karla karışık yağmura dönerken, akşam saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Gece boyunca aralıklarla kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

KAYAK MERKEZİNE İLK KAR TANELERİ DÜŞTÜ

Uludağ'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan kar yağışı gün içinde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Kar yağışı akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. Kar yağışının gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Halkbankası hisseleri sert yükseldi

Uçakta sarf ettiği cümle piyasaları sarstı! Hisseler sert yükseldi
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.