Uludağ'da sömestirde pistler doldu

Güncelleme:
Türkiye'nin kış turizmi merkezi Uludağ'da sömestir tatilinin ilk haftasında otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kayak pistleri ve otellerde yoğun bir tatilci ilgisi yaşanırken, sağlık ekipleri tedbirlerini artırdı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sömestirin ilk haftasında tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Merkezde konaklayan yerli ve yabancı turistler ile günübirlikçiler pistleri doldururken, otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da oteller, sezonu 19 Aralık'ta açtı. Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 80 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 5, en düşük sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da kayak pistleri sömestirin ilk hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerle doldu, telesiyej ve teleskilerde uzun kuyruklar oluştu.

EKİPLER TEYAKKUZDA BEKLİYOR

Kayakseverlerin 'beyaz cennetö olarak tanımladığı Uludağ'da, otellerdeki gecelik konaklama ücreti kişi başı 42 bin TL'ye kadar çıktı. Misafirhanelerde ise kişi başı tam pansiyon konaklama ücreti 2 bin 450 TL'den başlıyor. Otel ve misafirhanelerde konaklayan yerli ve yabancı turistlerle, günübirlik tatilciler pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkartırken, olası kayak kazaları için ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri teyakkuzda bekliyor. Milli Park Gişeleri'nden itibaren de jandarma ekipleri araçlarında kar lastiği olmayan ve zincir bulundurmayan sürücülerin oteller bölgesine çıkmasına izin vermiyor.

'ULUDAĞ'DA BEKLENTİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE YOĞUNLUK VAR'

Sömestirdeki yoğunluğun beklentilerin üstünde olduğunu söyleyen otel işletmecisi Ömer Faruk Kamburoğlu, "Uludağ'da beklentimizin çok üzerinde yoğunluk var. Bizim otelimiz yüzde 95 oranında dolu. Bu doluluk sömestir öncesi başladı. Misafirlerimiz kar yağışının tadını çıkartıyor. Biz de sömestir boyunca eğlencelerimizi sürdüreceğizö dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

