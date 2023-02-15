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Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra ormanlık alanda bulundu

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Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Uludağ'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk 4 saat süren arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda bulundu.

Uludağ'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk 4 saat süren arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda bulundu.

Uludağ Sarıalan bölgesindeki bir tesiste konaklayan Gültekin ailesi, akşam saatlerinde oyun oynamak için dışarı çıkan Yusuf Gültekin'den bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Beşir Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip sevk edildi.

Bölgede 4 saat süren arama çalışmaları gerçekleştiren ekipler kayıp çocuğu, konakladıkları tesisten bir kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gültekin, tedbir maksatlı Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Sarıalan Uludağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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