Uludağ'da eriyen karlar, yerini güneşli ve rüzgarlı havaya bıraktı

BURSA - Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini güneşli ve rüzgarlı havaya bıraktı.

Uludağ'da 2023 yılının ilk karı geçtiğimiz ayın ortalarında yağdı. Kar yağışı turizmcileri ve tatilcileri sevindirirken, otellerde sezon hazırlıkları hızlandı. Zaman zaman 60 santimetreye yakın kar birikse de geçtiğimiz hafta etkili olan lodos Uludağ'da karları silip süpürdü. Otellerin önümüzdeki hafta açılmaya başlanacağı öğrenilirken, yine önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor.

Uludağ'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 10 derece ölçülürken, en düşük sıcaklık ise 8 derece oldu. Yarın ise en yüksek 11 en düşük 8 derece hava sıcaklığı tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklık birkaç derece düşüşe geçerek kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Perşem ve Cuma günleri de karla karışık yağmur yağması muhtemel.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, geçtiğimiz haftalarda yağan karın kendilerini ümitlendirdiğini dile getirerek, "Ciddi ciddi bir yağışı olmuştu. Arkasında birkaç gün sonra şiddetli bir lodos karın erimesine sebep oldu. Dağda da bu lodosla birlikte ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Yaklaşık 10 gündür bu lodos aralıklarla devam ediyor" dedi.

Kendilerinin ümitlerinin kırılmadığını daha erken olduğunu sözlerine ekleyen Usta, "Son yıllardır kar anlamında iklim olumsuz ilerlemesine rağmen, bu yıl erken yağan kar bizim için pozitif bir sinyal oldu. Sezonun erken başlayacağını, karın erken geleceğini düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de en erken kar Kars Sarıkamış ve Bursa Uludağ'a yağar ve en geç buralardan kalkar. 1980'li yıllarda da bu böyleydi. Ben 40 yıldır Uludağ'dayım. Önümüzdeki hafta ciddi bir kar yağışı bekleniyor. Biz dağın gerçek emekçileri olarak sezona hazırız. 10 Aralık gibi açılış yapacağız. Bu hafta da yağış bekleniyor" şeklinde konuştu.