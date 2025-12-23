Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Açıklaması: "Yeniden Değerleme Oranında Olabilir"

Güncelleme:
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zamların yeniden değerleme oranında olabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zamma ilişkin "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum" dedi.

