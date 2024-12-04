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Ulaş İlçesi Kırsal Altyapı Projeleri İçin 23 Milyon Lira Bütçe Ayrıldı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde kırsal altyapı çalışmaları için 2025 yılında toplam 23 milyon 713 bin 300 lira bütçe tahsis edildi. İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, bu yıl ayrılan bütçenin ardından gelecek yıllarda yapılacak projeleri duyurdu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kırsalda gerçekleştirilecek projeler için 23 milyon lira bütçe ayrıldı.

Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 2025 yılında yapılacak kırsal altyapı çalışmaları için bütçeden 23 milyon 713 bin 300 lira pay aldıklarını söyledi.

Bu yıl 5 milyon 300 bin lira olarak belirlenen bütçenin 2025'te rekor bir artış göstermesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Atalay, "İnşallah bu bütçeyle ilçemize bağlı kırsal alanlarda altyapı, yol, su ve kanalizasyon gibi çalışmalar yapacağız." dedi.

Atalay, bütçenin ayrılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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