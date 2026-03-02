Haberler

ULAK Haberleşme AŞ'de görev değişimi

Güncelleme:
ULAK Haberleşme AŞ'de Ruşen Kömürcü'den genel müdürlük görevini devralan Sami Duman, milli ve yerli haberleşme çözümleri konusundaki çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Türkiye'nin haberleşme teknolojilerindeki milli ve yerli çözümleri artırma, milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda kritik altyapıları geliştirme ve ihracatı büyütme hedefleriyle faaliyetlerini sürdüren ULAK Haberleşme AŞ'de genel müdür değişimi gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük görevine Sami Duman atandı. Duman, görevi Ruşen Kömürcü'den devraldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Duman, kariyerine Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki öncü kuruluşlarından ASELSAN'da başladı. ASELSAN'da farklı kademelerde görev alan Duman, haberleşme sistemleri, savunma sistemleri ve yüksek güvenlikli altyapılar alanlarında çeşitli projelerde sorumluluk üstlendi.

Görev devir teslimi, şirket merkezinde düzenlenen ve kurum çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir programla yapıldı. Programda, görev süresi boyunca yürütülen çalışmalar dolayısıyla Ruşen Kömürcü'ye teşekkür edildi. Kömürcü, programda yaptığı konuşmada birlikte görev yaptığı ekibe teşekkür ederek, görev değişiminin şirket ve ülke adına hayırlı olmasını temenni etti.

Sami Duman da bugüne kadar oluşturulan birikimi ve ortaya koyulan çözümleri daha ileri taşımak için ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, görev değişiminin ULAK Haberleşme ve sektör açısından hayırlı olmasını diledi.

Şirketin yeni dönemde, yapay zeka destekli ağ yönetimi, gelişmiş veri analitiği, uçtan uca siber güvenlik, modüler ve ölçeklenebilir milli haberleşme çözümleri kapsamındaki çalışmalarına odaklanması planlanıyor.

ULAK Haberleşme'nin savunma sanayisi başta olmak üzere kamu kurumları ve kritik altyapı projelerindeki faaliyetlerini sürdürerek, Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamaya devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
