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Ukrayna Maliye Bakanlığı, AB'den 2,9 milyar euro finansman aldığını açıkladı

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Ukrayna Maliye Bakanlığı, AB'den 2,9 milyar euro finansman aldığını açıkladı
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Ukrayna Maliye Bakanlığı, AB'den ekonomik istikrar ve reformları desteklemek için 2,9 milyar euro finansman aldığını duyurdu. Finansmanın 800 milyon eurosunun Ukrayna Destek Kredisi kapsamında ilk kez alındığı belirtildi.


KİEV, 3 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, ülkenin ekonomik istikrarını ve reform çabalarını desteklemek amacıyla Avrupa Birliği'nden (AB) 2,9 milyar euro (3,26 milyar ABD doları) finansman aldığını duyurdu.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamaya göre finansmanın, ülkenin makroekonomik istikrarını korumayı, öncelikli bütçe harcamalarını finanse etmeyi, toparlanma ve modernizasyon çalışmalarını desteklemeyi ve Ukrayna'nın AB üyeliği yolundaki reformlarını hayata geçirmeyi amaçladığı belirtildi.

Söz konusu tutarın 800 milyon eurosunun (898 milyon ABD doları) Ukrayna Destek Kredisi kapsamında ilk kez alındığı kaydedildi.

Ukrayna Destek Kredisi, AB'nin Ukrayna'nın bütçe ve savunma ihtiyaçlarını desteklemek üzere 2026-2027 dönemi için oluşturduğu 90 milyar euroluk (101 milyar ABD doları) mali destek programını kapsıyor.

Kaynak: Xinhua
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