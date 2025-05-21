Uğur Elmalı'nın Everest Macerası: Down Sendromlu Çocuklar İçin Farkındalık

Uğur Elmalı'nın Everest Macerası: Down Sendromlu Çocuklar İçin Farkındalık
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Adanalı sporcu Uğur Elmalı, Down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Everest Dağı'nın ana kampına ulaştı ve burada 'Var mısın benimle engelleri aşmaya' yazılı pankart açtı.

Adanalı sporcu Uğur Elmalı, Down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Everest Dağı'nın 5 bin 364 metre yüksekliğindeki ana kampına çıktı.

Uçakla Nepal'e giden dağcı Uğur Elmalı, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Everest'e çıkmak için günde 10 saat yolculuk yaptı.

Zorlu geçen 16 günlük yolculuğun ardından Elmalı, 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nın zirve tırmanışlarının başladığı nokta olan 5 bin 364 metre rakımlı Everest Ana Kampı'na (EBC) ulaştı.

Elmalı, burada Down sendromlu çocuklar için "Var mısın benimle engelleri aşmaya" yazılı pankart açtı.

"Pankartı açtığımda yaşadığım mutluluğu anlatamam"

Uğur Elmalı, AA muhabirine, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Zorlandığını ancak hedefine ulaşmak için vazgeçmediğini anlatan Elmalı, "4 bin 410 metrede gece uyandığımda yeterli oksijen olmadığı için nefes alamadığımı hissettim. Bu durum sanki bana vazgeçmemi söylüyordu. Sabah Türkiye'ye geri dönecektim. Sabah uyandığımda bir hedefim olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için mücadele etmem gerektiğini kendime inandırdım ve yoluma devam ettim." diye konuştu.

Elmalı, yaptığı yolculukla Down sendromlu çocukların yaşamlarındaki zorluğa dikkati çekmeye çalıştığını belirtti.

Farkındalık oluşturmak adına çıktığı bu yolculukta hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Elmalı, şöyle devam etti:

"Hedefime, 5 bin 364 metreye ulaşmak mükemmel bir duyguydu. Çok zorlu yollardan geçip oraya geldim. Pankartı açtığımda yaşadığım mutluluğu anlatamam. 'Var mısın benimle engelleri aşmaya' yazılı pankartı açtığımda harika bir mutluluk yaşadım. Down sendromlu çocuklar için bunu yapabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah benim yanımdaydı ve başardım."

Elmalı, Everest Dağı'nda açtığı pankartlı fotoğrafı Down sendromlu bireylerin ailelerine gönderdiğinde ve aldığı pozitif tepkilerle mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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